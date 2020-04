Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Tablet und Pakete gestohlen.

Lippe (ots)

Unbekannte drangen gewaltsam in einen an der Wenkenstraße abgestellten Fiat Kleintransporter eines Paketzustelldienstes ein und stahlen ein Tablet sowie zwei Pakete aus dem Fahrzeug. In der Nacht von Montag auf Dienstag schlugen die Täter eine Glasscheibe des Fiats ein und gelangten so an die Wertgegenstände. Der Wert des Diebesguts steht noch nicht fest. Der Sachschaden beträgt etwa 400 Euro. Ihre Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Kripo unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell