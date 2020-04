Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo-Lieme. Aufmerksamer Autofahrer hilft Senior zu stoppen.

Lippe (ots)

Mittwochabend bemerkte ein aufmerksamer Autofahrer einen Mercedesfahrer, der offensichtlich nicht in der Lage war, seinen Wagen sicher durch den Straßenverkehr zu führen. Der Zeuge informierte richtigerweise die Polizei. Der 83-jährige Fahrzeugführer des blauen Mercedes befuhr die Ostwestfalenstraße aus Lemgo kommend in Richtung Bad Salzuflen. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und kam immer wieder von seiner Fahrspur ab. Zeitweise fuhr er über die Grasbankette und geriet auch auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Mercedesfahrer im Bereich Bad Salzuflen-Retzen stoppen. Der ältere Mann wirkte verwirrt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und sein Führerschein sichergestellt. Das Verkehrskommissariat Bad Salzuflen bittet Zeugen des Vorfalls und Verkehrsteilnehmende, die am Mittwoch zwischen zirka 19:20 Uhr und 19:40 Uhr von dem Fahrer des blauen Mercedes gefährdet wurden, sich unter der Rufnummer 05222/98180 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell