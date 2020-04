Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen-Wüsten. Fenster an Grundschule eingeworfen.

Lippe (ots)

Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen zerstörten bislang Unbekannte eine Glasscheibe der Grundschule an der Kirchheider Straße. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Neben dem Eingang fanden die Beamten leere Alkoholflaschen. Möglicherweise hat sich dort eine Personengruppe aufgehalten. Ihre Beobachtungen in dem Zusammenhang richten Sie bitte an die Kripo unter der Rufnummer 05222/98180.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Pressestelle

Lars Ridderbusch

Telefon: 05231 / 609-5050

Fax: 05231 / 609-5095

E-Mail: Pressestelle.Lippe@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de/lippe

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell