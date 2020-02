Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen) Dieselkraftstoff abgesaugt 14.-17.2.20

Wellendingen (ots)

Rund 300 Liter Dieselkraftstoff haben unbekannter Diebe in einem Neubaugebiet in Wellendingen aus vier Lastwagen abgeschlaucht. Die Baustellenfahrzeuge waren am Freitag noch betankt worden, weil sie am Montag sofort einsatzbereit sein mussten. Als die Fahrer die Fahrzeuge zu Wochenbeginn starteten, waren die Tanks so gut wie leer. Wie der Kraftstoff abtransportiert worden ist, ist völlig offen. Hinweise auf die Täter hat die Polizei derzeit nicht.

