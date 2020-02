Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Unfallflucht auf dem Parkplatz des Eisstadions - Polizei bittet um Hinweise

VS-Schwenningen (ots)

Vermutlich beim Ein- oder Ausparken ist ein derzeit noch Unbekannter in der Zeit von Sonntagmittag bis zum frühen Montagmorgen auf dem Parkplatz des Eisstadions mit einem Fahrzeug gegen einen dort abgestellten Toyota gefahren und anschließend geflüchtet. Der Toyota parkte im Zeitraum von Sonntag, 12.00 Uhr, bis Montagmorgen, 01.15 Uhr, auf einem der hinteren, zur Salinenstraße gelegenen Parkplätze des Eisstadions, als es zu dem Unfall kam. An dem mit rund 1500 Euro beschädigten Toyota lagen Splitterteile vom Fahrzeugrücklicht des Unfallverursachers, so dass dessen Wagen zumindest an einem Rücklicht beschädigt sein müsste. Die Polizei Schwenningen (07720 8500-0) ermittelt nun wegen der begangenen Unfallflucht und bittet um sachdienliche Hinweise zum Verursacher.

