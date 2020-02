Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Mit über zwei Promille betrunken Auto gefahren

VS-Schwenningen (ots)

Mit über zwei Promille hinter dem Steuer eines Mitsubishi Geländewagens ist ein 57-jähriger Mann am frühen Montagmorgen in Schwenningen unterwegs gewesen und dabei von einer Polizeistreife kontrolliert worden. Durch eine unsichere Fahrweise fiel der Mann in seinem Mitsubishi Outländer gegen 00.30 Uhr einer Polizeistreife in der Kreuzstraße auf. Bei einer unmittelbar daraufhin vorgenommenen Verkehrskontrolle bemerkten die Beamten bei dem 57-jährigen Autofahrer sofort, dass dieser offensichtlich unter der Wirkung von Alkohol steht. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab dann auch über zwei Promille und bestätigte den Verdacht der Beamten. Nach der Abgabe des Führerscheines und einer Blutprobe muss sich der Mann nun noch in einem Strafverfahren führ seine Fahrt unter Alkoholeinwirkung verantworten.

