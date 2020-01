Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Unbekannter bricht in Einfamilienhaus ein und macht reiche Beute - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 18:30 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr, wurde in der Nahestraße in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter waren über den Gartenzaun des Anwesens geklettert und hatten anschließend die Terrassentür des Wohnhauses aufgehebelt. Über diese drangen sie ins Innere ein und durchsuchten alle Räumlichkeiten nach Stehlenswertem. Nach ersten Erkenntnissen entwendeten die Unbekannten diversen Goldschmuck, darunter Ohrringe, Ringe, Halsketten und Armbänder, im Wert von mehreren Tausend Euro. Zudem wurden Deko-Taschenmesser und Bargeld gestohlen. Ob sie noch weitere Wertgegenstände mitgehen ließen, steht bislang nicht fest. Auch der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell