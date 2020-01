Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter geht bei Einbruch in Wohnung leer aus - Zeugen gesucht!

Bammental (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach am Samstagabend, zwischen 19:30 Uhr und 23:40 Uhr, in eine Wohnung im Heldenweg ein. Der Unbekannte hatte sich auf nicht bekannte Art und Weise Zugang zu dem Mehrfamilienhaus verschafft und im 3. Obergeschoss gewaltsam die Wohnungstür aufgebrochen. Er durchsuchte im Inneren mehrere Räume nach Stehlenswertem, wurde dabei jedoch offenbar nicht fündig. Anschließend ergriff er in unbekannte Richtung die Flucht. Die Höhe des Sachschadens wird auf ca. 1.000 Euro geschätzt.

Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckargemünd unter Tel.: 06223/9254-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Nadine Maier

Telefon: 0621 174-1107

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell