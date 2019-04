Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 20. April 2019:

Wolfenbüttel (ots)

Laubenaufbruch

Im Tatzeitraum vom 31.03.2019 bis 19.04.2019 wurde durch unbekannte Täter eine Gartenlaube in Schladen, Neue Dorfstraße, aufgebrochen. Die Täter brachen mehrere Vorhängeschlösser auf und entwendeten u.a. Werkzeuge, ein Stromaggregat, eine Fräsmaschine, eine Gasflasche und einen Bollerwagen. Aus einer vorgefundenen gefüllten Bierkiste bedienten sie sich ebenfalls. Das geschädigte Ehepaar (63 und 52 Jahre alt) erstattete Strafanzeige. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Sachbeschädigung an Pkw

Am Karfreitag, 19.04.2019, in der Zeit von 18:20 Uhr bis 18:40 Uhr, wurde in Fümmelse, Am Burgkamp, bei einem Pkw Renault Twingo die Fahrertürscheibe durch einen unbekannten Täter eingeschlagen. Der 19 Jahre alte Fahrzeughalter erstattete Anzeige. Hinweise bitte an die Polizei Wolfenbüttel.

