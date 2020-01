Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Neckarstadt: Geldbörse bei Einbruch in Café entwendet - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots)

In der Langen Rötterstraße, an der Einmündung zur Kobellstraße, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter in der Zeit von Freitag, 0:15 Uhr bis Samstag, 10:15 Uhr, über die Eingangstür gewaltsam Zutritt zu einem Café und ließ dort eine Geldbörse mitgehen. In dem Portemonnaie befand sich Bargeld in Höhe von mehreren hundert Euro. Der Sachschaden an der Eingangstür kann auf über 500 Euro beziffert werden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter Tel.: 0621/3301-0 in Verbindung zu setzen.

