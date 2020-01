Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Undefiniertes Hackfleischbällchen

Pirmasens-Fehrbach (ots)

Am heutigen Morgen informierte ein Spaziergänger die Polizei über den Fund eines Hackfleischbällchens neben dem Feldweg, der vom Kreisel der Abfahrt Petersberg parallel neben der B 10 zum kleinen Staffelhofkreisel führt. Die kleine Kugel lag in etwa mittig zwischen den beiden Kreiseln im Gras. Sie wurde sichergestellt. Bei der Untersuchung der golfballgroßen Kugel waren keine Besonderheiten festzustellen. Neben einem relativ geringen Hackfleischanteil enthielt die Kugel relativ viel Gemüse in Form von akkurat geschnittenen Karotten- und Gurkenstückchen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit handelt es sich um ein ordinäres Futterbällchen. Im weiteren Umkreis konnte kein weiteres entdeckt werden. Dennoch werden Spaziergänger vorsorglich gebeten, dort die Augen offen zu halten und auf ihre Hunde zu achten. kips

