Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl einer Baumaschine

Pirmasens (ots)

Im Zeitraum von Montag, 15:00 Uhr, bis Donnerstag, 08:00 Uhr, entwendeten unbekannte Täter einen gelben Fugenschneider der Marke Baumax von einer Baustelle in der Kirchbergstraße. Die Maschine hat in etwa die Größe eines kleinen Schrankes und war nicht gegen eine Wegnahme gesichert, weil ein Transport schon mit etwas Aufwand verbunden ist. Gerade deshalb erhofft sich die Polizei Hinweise aus der Bevölkerung. Der Zeitwert beträgt circa 1200 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

