Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Schwerer Raub - Polizei sucht Zeugen.

Lippe (ots)

Am Mittwochabend wurde ein 26-jähriger Detmolder von einem Besucher in seiner Wohnung in der Langen Straße (nahe der Bruchmauerstraße) durch Schläge mit einem Hammer verletzt und beraubt. Der junge Mann hatte sich schon in der vergangenen Woche am Donnerstag und Freitag mit dem Täter getroffen und ihn vorgestern (22.04.2020) zu sich eingeladen. Die beiden hatten sich online kennengelernt. Bei dem Treffen am Mittwoch griff der Besucher den 26-Jährigen gegen 23 Uhr plötzlich mit einem Hammer an und schlug ihm mehrfach auf den Hinterkopf. Anschließend sperrte er den Schwerverletzten in einen Raum der Wohnung ein. Der Täter stahl unter anderem Bargeld und einen Laptop und floh aus der Wohnung. Der verletzte Detmolder konnte durch Hilferufe aus dem Fenster eine Passantin auf sich aufmerksam machen, die den Notruf wählte. Die Einsatzkräfte befreiten den Mann und er wurde mit dem Rettungswagen ins Klinikum gebracht.

Die Kripo sucht Zeugen, die Hinweise auf den bislang nicht identifizierten Täter geben können. Er wird folgendermaßen beschrieben: etwa 30 Jahre alt, kurze schwarze Haare mit leichter Glatze am Hinterkopf, eher kurz getragener Vollbart, dunklerer Teint, zirka 1,70 bis 1,80 m groß, durchtrainierte Statur, sprach Deutsch mit leichten Akzent. Zur Tatzeit war der Mann mit einer schwarzen Hose und einem dunkelblauen T-Shirt mit seitlich liegendem Kreuz-Aufdruck in schwarz-weiß bekleidet. Außerdem trug er eine graue Wollmütze.

Wer den Mann Mittwochnacht oder in der vergangenen Woche in der Langen Straße bemerkt hat oder weitere Hinweise zu der Tat geben kann, informiert bitte das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090.

