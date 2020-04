POL-LIP: Lemgo - Versuchter PKW-Aufbruch

Polizei Lippe

(KF)Am Freitag, in der Zeit zwischen 06:00 h und 17:10 h, machten sich bisher unbekannte Täter an einem PKW Hyundai zu schaffen. Der PKW war auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Molinder Grasweg abgestellt. Die Täter versuchten gewaltsam ein Seitenfenster zu öffnen, um in den Innenraum des Fahrzeugs zu gelangen. Der Einbruch scheiterte jedoch an der Stabilität der Fahrzeugscheiben. Zeugen mögen sich bitte bei der Polizei in Lemgo, Tel. 05261 9330, melden.

