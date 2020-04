Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - PKW überschlagen

Lippe (ots)

(KF)Am Samstagnachmittag fuhr ein 67jähriger Mann aus Lage mit seinem PKW Dacia auf der Liebigstraße in Lage. An der Örtlichkeit ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt. Aufgrund weit überhöhter Geschwindigkeit verlor der Unfallfahrer die Kontrolle über seinen PKW, rammte einen parkenden PKW und überschlug sich anschließend mit seinem Fahrzeug. Der Unfallverursacher war nicht angeschnallt und verletzte sich durch den Überschlag schwer. Er wurde mittels Rettungswagen ins Krankenhaus nach Detmold eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zeugenhinweise bitte an das Verkehrskommissariat Detmold, Tel. 05231 6090.

