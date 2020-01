Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Sachbeschädigung an Harvester

Vogelsbergkreis (ots)

Sachbeschädigung an Harvester

Homberg - Zwischen Montagnachmittag (13.01.) und Dienstagmorgen (14.01.) beschädigten Unbekannte einen Harvester in einem Waldgebiet in der Gemarkung Maulbach. Die Täter zerstachen die Reifen und brachen die Fahrerkabine auf. Sie verursachten dadurch einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

