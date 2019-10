Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Weissach: Einbruch in Grundschule; Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Weissach: Einbruch in Grundschule

In der Zeit von Mittwochnachmittag bis zum Samstagabend brachen unbekannte Täter in die Grundschule in der Friolzheimer Straße im Ortsteil Flacht ein. Durch Aufhebeln eines Fensters im Untergeschoss gelangten die Täter ins Gebäude und entwendeten dort zwei Laptops sowie Bargeld in noch unbekannter Höhe. Der Sachschaden am Fenster beläuft sich auf etwa 3.000 Euro.

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Am Freitagabend gegen 20.50 Uhr befuhr ein 60-jähriger Fahrer eines Mercedes die Kreisstraße 1055 von Sindelfingen kommend in Richtung Stuttgart. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender weißer Lieferwagen kam aus unbekannter Ursache auf die Gegenspur, so dass der 60-Jährige in den Grünstreifen ausweichen musste. Anschließend touchierte dieser die dortige Unterführung und beschädigte hierbei dort angebrachte Wasserrohre. Der weiße Lieferwagen setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Der entstanden Sachschaden an den Rohren ist noch unbekannt. Am Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031 / 697-0, in Verbindung zu setzen.

