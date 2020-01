Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldungen

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Schenklengsfeld - Am Montag (13.01.), gegen 14:10 Uhr, befuhr eine 21-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Kreisstraße 17 von der "Hohen Luft" kommend in Richtung Wippershain. Sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet auf die Bankette. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 6.000 Euro. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Niederaula - Am Montag (13.01.), gegen 17:15 Uhr, fuhr eine 82-jährige Pkw-Fahrerin vom Grundstück des Lidl-Marktes und wollte nach rechts auf die Hersfelder Straße einbiegen. Ein 51-jähriger Lkw-Fahrer aus Bad Liebenstein befuhr die Hersfelder Straße aus Ortsmitte Niederaula kommend in Ri. Bad Hersfeld. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr übersah die Pkw-Fahrerin den Lkw und es kam zum Zusammenstoß. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

