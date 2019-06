Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Dülken: Pkw-Fahrerin übersieht Radler

Viersen-Dülken (ots)

Am Freitag, gegen 07.45Uhr, war ein 15-jähriger Schüler auf seinem Fahrrad auf der Eintrachtstraße in Dülken auf dem Weg zur Schule. Er fuhr dabei an parkenden Autos vorbei. Eine 49-jährige Autofahrerin aus Süchteln, die aus ihrem Auto aussteigen wollte, achtete nicht auf den von hinten sich nähernden Schüler und öffnete die Fahrertür. Der Schüler konnte nicht mehr bremsen und fuhr gegen die Tür. Dabei wurde er leicht verletzt. /wg (666)

