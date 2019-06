Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Niederkrüchten: Rollerfahrer flüchtet vor Polizei- Blutprobe

Niederkrüchten (ots)

Am Donnerstag, gegen 14.00 Uhr, fielen einer Streifenwagenbesatzung auf der Hochstraße in Niederkrüchten zwei Rollerfahrer auf. An einem der Fahrzeuge war augenscheinlich ein falsches Versicherungskennzeichen montiert. Die Beamten wendeten und fuhren hinter dem verdächtigen Roller her. Dessen Fahrer beschleunigte sein Gefährt und versuchte zu flüchten. Die Einsatzkräfte stoppten den Roller. Schnell stellte sich heraus, weshalb der Fahrer, ein 21-jähriger Schwalmtaler, nicht kontrolliert werden wollte: An dem Roller hatte er ein ungültiges Versicherungskennzeichen angebracht, das zudem von einem anderen Roller stammte. Weiter hatte er keine gültige Fahrerlaubnis und hatte Drogen konsumiert. Dem 21-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Er muss sich nun unter anderem wegen des Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Kennzeichenmissbrauchs und Fahren unter Drogeneinfluss verantworten. /wg (665)

