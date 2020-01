Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallmeldung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Unfall mit Verletzten

Rotenburg - Am Montag (13.01.), gegen 15:00 Uhr, befuhr ein Rotenburger Pkw-Fahrer (81 J.) die Webergasse aus Richtung Innenstadt kommend in Richtung der Straße "Grüner Weg". Ein Lkw-Fahrer (55 J.) aus Grebenhain (Vogelsbergkreis) fuhr nach rechts in die Straße "An der Stadtmauer". Anschließend fuhr der Lkw-Fahrer zurück, um zu drehen. Eine namentlich nicht bekannte Person fungiert laut Angaben des Lkw-Fahrers als Einweiser. Diesen Vorgang übersah der Pkw-Fahrer und es kam zum Zusammenstoß mit dem Lkw. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 81-jährige Fahrer wurde leichtverletzt in ein Krankenhaus verbracht. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 7.000 Euro.

