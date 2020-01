Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Kein Diebesgut bei Einbruch - Kupferrohre aus Baustellencontainer entwendet

Fulda (ots)

Kein Diebesgut bei Einbruch

FULDA. Unbekannte hebelten in der Nacht zu Montag (13.01.) die Terrassentür eines Ingenieurbüros in der Straße "Im Auengrund" auf und drangen in die dortigen Büroräumlichkeiten ein. Entwendet wurde nach derzeitigem Erkenntnisstand nichts. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kupferrohre aus Baustellencontainer entwendet

FULDA. Aus einem Baustellencontainer in der Sickelser Straße des Fuldaer Stadtteil Sickels entwendeten Unbekannten in der Zeit von Donnerstagmittag (09.01.) bis Montagmorgen (13.01.) mehrere Kupferrohre im Wert von circa 300 Euro. Der Container steht am Ortsausgang von Sickels in Richtung Giesel vor dem Rohbau einer Kindertagesstätte.

Dominik Möller, Pressesprecher

