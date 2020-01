Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Alleinunfall auf der Bundesstraße 27 bei Burghaun

Ein 57-jähriger Fahrer eines PKW VW Golf wollte am Montag (13.01.) in Burghaun von der Grubener Straße nach links auf die Bundesstraße 27 in Richtung Hünfeld abbiegen. Beim Abbiegen fuhr er rechts auf die Bankette, geriet ins Schleudern, stieß gegen die Leitplanke und kam auf der Bundesstraße zum Stehen. Der Fahrer wurde nicht verletzt. Die Fahrbahn musste durch die Straßenmeisterei gereinigt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 8.000 Euro.

Gefertigt: (PSt. Hünfeld)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell