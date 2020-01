Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Kirche - Einbruch in Vereinsheim: Kein Diebesgut

Fulda (ots)

Diebstahl aus Kirche

PETERSBERG. Im Ortsteil Marbach entwendeten Unbekannte aus einer Kirche in der Kirchgasse zwischen dem 06.01. und 11.01. einen Bildschirm und eine Videokamera im Wert von rund 400 Euro. Der Diebstahl ereignete sich vermutlich während den täglichen Kirchenöffnungszeiten.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Vereinsheim: Kein Diebesgut

FULDA. Unbekannte drangen zwischen Donnerstagmittag (09.01.) und Freitagabend (10.01.) über ein Fenster in das Vereinsheim eines gemeinnützigen Vereins in der Straße "An St. Kathrin" ein. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde dabei nichts entwendet. Der verursachte Schaden beträgt rund 600 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Dominik Möller, Pressesprecher

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Osthessen

Zentrale Pressestelle

Telefon:

0661-105-1010 KHK Möller

0661-105-1011 POK Müller

0661-105-1012 POK Bug



E-Mail: Pressestelle.PPOH@Polizei.Hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell