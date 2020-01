Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht - Verursacher ermittelt

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (10.01.), gegen 07:45 Uhr, parkte eine 57-jährige Pkw-Fahrerin aus Sorga in der Kathuser Straße vor einer Bäckerei. Eine 18-jährige Pkw-Fahrerin aus Hohenroda fuhr beim Ausparken rückwärts gegen das Fahrzeug und entfernte sich unerlaubt. Sie konnte jedoch später ermittelt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.400 Euro.

