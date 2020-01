Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch - Diebstahl - Sachbeschädigung

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Einbruch in Garage

Hohenroda / Ausbach - In der Zeit von Mittwoch (08.01.) bis Freitag (10.01.) brachen Unbekannte in eine Garage in der Landecker Straße ein. Die Täter hebelten die Türe der Garage auf. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen, aber ein Sachschaden von circa 20 Euro verursacht.

E-Bike gestohlen

Bebra / Breitenbach - Am Freitagabend (10.01.) zwischen 19:45 Uhr und 21:15 Uhr, stahlen Unbekannte ein E-Bike der Marke "Trekstar" in grau-schwarz. Der Geschädigte hatte sein Rad im Flurbereich eines Mehrfamilienhauses in der Hersfelder Straße abgestellt. Es entstand ein Schaden von 350 Euro.

Einbruch in Geräteschuppen

Bad Hersfeld - Wie der Polizei erst jetzt mitgeteilt wurde, brachen Unbekannte in einen Geräteschuppen eines Sportvereins im Douglasienweg ein. Nach jetzigem Ermittlungsstand ereignete sich die Tat im Zeitraum von Ende November 2019 bis Samstag (11.01.). Die Täter schlugen eine Fensterscheibe ein und stahlen diverse Gartengeräte. Es entstand ein Sachschaden von rund 100 Euro. Der Wert der gestohlenen Gegenstände beläuft sich auf rund 1.000 Euro.

Einbruch in Einfamilienhaus

Wildeck / Bosserode - Am Sonntag (12.01.) zwischen 11:45 Uhr und 17:00 Uhr brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Straße "Am Lehmkopf" ein. Die Täter gelangten vermutlich über die Terrasse in das Gebäude und stahlen diverse Schmuckgegenstände. Die Höhe des Diebesgutes ist noch nicht genau bekannt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro.

Pkw beschädigt

Hauneck / Unterhaun - Am frühen Sonntagmorgen (12.01.) kam es zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen BMW der 5er Reihe. Die Täter zerkratzten alle vier Fahrzeugseiten und stachen zudem noch mit einem unbekannten spitzen Gegenstand drei Reifen ein. Es entstand ein Sachschaden von rund 4.500 Euro.

