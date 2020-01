Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht

Hofbieber (ots)

Am Samstag, den 11.01.2020, um 13:30 Uhr parkte eine 43-jährige aus Langenbieber ihren schwarzen Pkw VW Sharan auf dem Parkplatz des Edeka-Marktes in Hofbieber, Morleser Straße 11, direkt vor der Bäckerei. Nach dem Einkauf gegen 14:10 Uhr stellte sie zu Hause fest, dass ihr Fahrzeug an der Schiebetür der Fahrerseite beschädigt wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte beim Ein- oder Ausparken auf dem Edeka-Parkplatz den VW Sharan und entfernte sich von der Unfallstelle. Hinweise zu dem Fahrzeug oder Fahrzeugführer bitte an die PSt Hilders unter 06681 96120.

