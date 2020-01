Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Unfallflucht

Hersfeld - Rotenburg (ots)

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg- Am Sonntag (12.01.), gegen 15.45 Uhr, stieß ein Rotenburger Pkw-Fahrer beim Rückwärtsausparken in der Straße Breitinger Kirchweg gegen einen ordnungsgemäß in einer Parkbucht geparkten Pkw aus Bebra. Der Verursacher bemerkte nach eigenen Angaben den Anstoß nicht und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Eine Zeugin teilte dem Geschädigten das Kennzeichen des Verursachers mit. Die Polizei hat ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 1.700 Euro

