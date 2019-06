Feuerwehr Iserlohn

FW-MK: Brand in einem Sonnenstudio

Um 01:54 Uhr wurde die Feuerwehr Iserlohn zu einem Einsatz in die "Hans Böckler Straße" gerufen. Hier war es aus bisher unbekannter Ursache zu einem Brand in einem Sonnenstudio gekommen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte brannte die rechte Seite des Sonnenstudios in voller Ausdehnung. Die Schaufensterscheiben waren bereits geborsten. Während die Nachbargebäude und ein dazwischen befindliches Hinterhaus geräumt wurden nahm die Feuerwehr zwei C Rohre im Außenangriff vor. Von der Drehleiter aus mussten Teile der Dachverkleidung abgerissen werden. Die evakuierten Hausbewohner wurden von der Feuerwehr in einem Mannschaftstransportfahrzeug betreut.

