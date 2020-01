Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weilheim: Kleintransporter kommt von der Straße ab und prallt gegen Hauswand - keine Verletzten

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 31.12.19, gegen 10 Uhr, kam der Kleintransporter eines Paketzustellers auf der Straße zwischen Bannholz und Weilheim-Ay möglicherweise aufgrund von Glätte von der Straße ab, durchbrach einen Gartenzaun und kippte an einer Böschung gegen ein Wohnhaus. Der 37-jährige Fahrer konnte sich selbst aus dem Transporter befreien und wurde nicht verletzt. An seinem Fahrzeug entstand jedoch Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Der Schaden an dem Wohnhaus sowie an einem davor geparkten Fahrzeug beläuft sich auf etwa 12.000 Euro. Weiterhin muss sich der Fahrer wegen abgefahrener Reifen ohne ausreichende Profiltiefe verantworten.

Medienrückfragen bitte an:

Jörg Kiefer

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell