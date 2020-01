Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen/Teningen: Verunreinigter Mühlbach

Freiburg (ots)

Am Dienstagmittag, 31.12.2019, wurde gegen 16 Uhr im Bereich der Tscheulinstraße in Teningen eine Verunreinigung des Mühlbachs gemeldet. Sie entstand vermutlich durch Heizöl. Der Ölfilm ließ sich bis in die Stadtmitte Emmendingen zurückverfolgen. Die Eintrittsstelle ist bislang nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel. 07641 5820 entgegen.

ak/jc

Medienrückfragen bitte an:

Jerry Clark

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Telefon: 0761 / 882-0

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell