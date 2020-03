Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Doppelhaushälfte

Hamm-Daberg (ots)

Ein Unbekannter brach am Samstag, gegen 20.45 Uhr, in eine Doppelhaushälfte an der Heinrich-Brünning-Straße ein. Der Täter hebelte ein Fenster auf und durchsuchte das Haus nach Wertgegenständen. Zum Diebesgut liegen bislang keine Angaben vor. Der Einbrecher konnte durch Zeugen zur Tatzeit beobachtet, aber nicht hinreichend beschrieben werden. Weitere Zeugenhinweise nimmt die Polizei Hamm unter 02381-916-0 entgegen. (ag)

