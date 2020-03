Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Eine Leichtverletzte bei Auffahrunfall

Hamm-Herringen (ots)

Eine 59-Jährige wurde am Samstag, gegen 20 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Dortmunder Straße leicht verletzt. Ein 29-jähriger Mann fuhr mit seinem Ford S-Max an der Kreuzung zur Fritz-Husemann-Straße auf den verkehrsbedingt stehenden Mazda der Frau auf. Sie begibt sich in ärztliche Behandlung. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (ag)

