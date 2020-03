Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Werkstatt

Hamm-Uentrop (ots)

Unbekannte sind im Zeitraum zwischen Donnerstag, 12. März (17.45 Uhr) und Freitag, 13. März (6.30 Uhr) in eine Werkstatt an der Uentroper Dorfstraße eingebrochen. Sie hatten die Außentür aufgehebelt und eine Mauer teilweise abgetragen. Aus der Werkstatt entwendeten sie Materialen wie Kupferrohe und Werkzeuge. Zudem stahlen sie weitere Werkzeuge aus Firmenfahrzeugen, die in der Halle geparkt waren. Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei Hamm unter der Rufnummer 02381 916-0. (lt)

