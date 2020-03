POL-HAM: Vorsicht an der Haustür: Betrüger in Hamm

Polizeipräsidium Hamm

Hamm Bockum-Hövel (ots)

Am Bockumer Weg ist am Donnerstag, 12. März, gegen 11.30 Uhr, eine 79-jährige Frau betrogen und bestohlen worden. An ihrer Haustür schellten zwei Männer. Diese gaben an, im Nachbarhaus ein Loch in die Wand gebohrt zu haben. Nun wollen sie überprüfen, ob auch die Wand der Anwohnerin beschädigt sei. Zudem solle die Heizung überprüft werden. Nach dem Besuch der zwei Männer stellte die Seniorin fest, dass Bargeld entwendet wurde.

Einer der Tatverdächtigen ist zwischen 170 und 175 Zentimeter groß und etwa 35 Jahre alt. Er hatte einen 3-Tage-Bart und eine stabile Figur. Zudem trug er Arbeiterkleidung, hat ein südländisches Erscheinungsbild und sprach fließend Deutsch.

Der andere Mann ist etwa 172 Zentimeter groß, zwischen 30 und 35 Jahren alt und hat eine stabile Figur. Er trug eine schwarze Jeanshose mit weißem Schlangenmuster.

Bitte wenden Sie sich mit Hinweisen an die Polizei unter der Rufnummer 02381 916 -0. Lassen Sie keine fremden Personen in Ihre Wohnung. Überprüfen Sie die Angaben und Identität fremder Personen an der Haustür. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110. (lt)

