Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Eilmeldung Emmerich - Versuchte Automatensprengung

Emmerich (ots)

Mehrere Täter haben heute Morgen gegen 04.00 Uhr versucht, in Emmerich einen Geldautomaten zu sprengen. In zeitlicher Nähe zur Tat ereignete sich auf der A 12 in den Niederlanden ein Verkehrsunfall mit zwei Todesopfern. Die Überprüfungen, u.a. durch Auswertung einer Überwachungskamera in Tatortnähe, ob der Unfall mit der Tat in Emmerich in Verbindung steht, laufen derzeit. (SI)

