Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: 64-jähriger Radfahrer erliegt seinen Verletzungen

Brüggen (ots)

Wie in unserer Meldung Nr. 1421 berichtet, wurde ein 64-jähriger Niederkrüchtener bei einem Verkehrsunfall am 24.11.2019 schwer verletzt. Der Senior verstarb an den Folgen des Unfalls in einem Krankenhaus. Eine Fremdbeteiligung schließen die Ermittler des Verkehrskommissariats nach bisherigen Ermittlungen aus. /wg (1446)

