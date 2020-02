Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle - Überfall auf Wettbüro

Melle (ots)

Gegen 22 Uhr betrat am Sonntagabend ein unbekannter Täter ein Wettbüro an der Haferstraße 49 in Melle-Mitte. Der Mann bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und ließ sich die Bargeldbestände der Sportsbar aushändigen. Nach dem Überfall verließ der unbekannte Mann das Geschäft fußläufig in Richtung Breslauer Straße. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

- männlich

- 20 - 30 Jahre alt

- schlanke Statur

- ca. 175 cm groß

- als Maskierung ein schwarzer Schal

- schwarze Wollmütze

- schwarze Oberbekleidung

- schwarze Hose

- Hochdeutsch ohne Akzent

Wer Hinweise zu der Tat, insbesondere der beschriebenen Person geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Melle unter der Rufnummer 05422/920600.

