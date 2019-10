Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch, Einbruchversuch, Sachbeschädigung

Altena (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde die Eingangstür einer Pizzeria an der Hauptstraße beschädigt. Das Glas ist zersplittert.

Zwischen Sonntagnachmittag, 17 Uhr, und Montagmorgen, kurz vor 9 Uhr, muss ein Unbekannter in eine Firma an der Lüdenscheider Straße eingedrungen sein. Wie er in das verwinkelte Gebäude gekommen ist, ist nicht ganz klar. Jedenfalls fehlen mehrere Elektrowerkzeugen.

Unbekannte versuchten am Wochenende, in die Hundertwasserschule am Nüggelnstück einzubrechen. Sie hebelten vergeblich an zwei Türen des Gebäudes herum.

Hinweise bitte an die Polizei in Altena, Tel. 9199-0.

