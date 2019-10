Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahrräder geklaut

Menden (ots)

In der Zeit vom 03.10.bis zum 04.10.2019 wurden zwei vor dem Haus in der Wunne stehende, verschlossene Kinderfahrräder, geklaut. Hinweise bitte an die Polizei in Menden unter Tel. 9099-0.

