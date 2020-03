Polizei Bielefeld

POL-BI: Dank Zeugenhinweis jugendliche Einbrecher auf frischer Tat ertappt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Innenstadt-

Eine Zeugin meldete der Polizei am Samstag, den 29.02.2020, Einbrecher in der Kindertagesstätte in der Waldemarstraße. Polizeibeamte und Diensthund "Charly" nahmen die jugendlichen Täter gemeinsam am Tatort vorläufig fest.

Eine Mitarbeiterin einer Kindertagesstätte hörte in den frühen Morgenstunden Geräusche aus dem Garten der Einrichtung. Als sie wenig später das Klirren einer Scheibe wahrnahm, wählte sie sofort die Telefonnummer der Polizei. Während sie den Polizisten die Situation am Telefon schilderte, registrierte sie Stimmen aus dem Bereich der Kindertagesstätte. Bereits im weiteren Laufe des Telefongesprächs bemerkte sie am Tatort das Eintreffen der ersten Streifenwagen.

Den Polizisten fiel an einem Fenster eine beschädigte Scheibe auf. Ein Diensthundeführer beobachtete einen der jugendlichen Täter, der versuchte das Gebäude unbeobachtet zu verlassen und hielt ihn zusammen mit seinem Diensthund "Charly" auf. Die beiden jugendlichen Mittäter befanden sich noch im Gebäude und konnten ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell