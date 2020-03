Polizei Bielefeld

POL-BI: Zeugen nach Handyraub gesucht

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Samstag, 29.02.2020, überfielen Täter an der Friedrichstraße/ Arndtstraße einem Bielefelder und raubten dessen Handy und Hausschlüssel. Den Tätern gelang unerkannt die Flucht.

Ein 23-jähriger Bielefelder stieg in den frühen Morgenstunden des Samstags an der Friedrichstraße aus einem Bus aus und ging in Richtung Siegfriedstraße. Im Bereich der Friedrichstraße/ Arndststraße nahm er gegen 05:20 Uhr mindestens zwei Personen hinter sich wahr, die ihn angriffen. Es entstand ein Gerangel, wobei sich die Auseinandersetzung bis zum Siegfriedplatz zog. Dort ging das Opfer zu Boden und steckte Schläge und Tritte ein. Den Tätern gelang mit dem Handy und Hausschlüsseln des Opfers unerkannt die Flucht. Der 23-Jährige erlitt Verletzungen an der rechten Hand und Nase sowie mehrere Prellungen.

Personen, die Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich ab das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 zu wenden.

