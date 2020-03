Polizei Bielefeld

POL-BI: Alkoholisierter Fahrzeugführer verursacht schweren Unfall auf der BAB 33

Bielefeld (ots)

DV/BAB 33 Stukenbrock Senne - Schloss Holte Stukenbrock - In der frühen Sonntagnacht, gegen 00.55 Uhr, ereignete sich auf der BAB 33 zwischen den Anschlussstellen Stukenbrock Senne und Schloss Holte Stukenbrock ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem 2 Personen verletzt wurden. Laut Zeugenaussagen fuhr ein 32-jähriger Mann aus dem Kreis Paderborn mit seinem Audi S 5 auf dem linken Fahrstreifen der Autobahn in Richtung Osnabrück. Dabei soll er mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein. Aus bisher noch ungeklärter Ursache fuhr der Audi - Fahrer plötzlich nach rechts und kollidierte mit dem Pkw Renault eines 32-jährigen Mazedoniers, der den rechten Fahrstreifen befuhr. Durch den Zusammenstoß kam der Renault nach rechts von der Fahrbahn ab, während der Audi schwer beschädigt auf dem linken Fahrstreifen zum Stillstand kam. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zwei nachfolgende Pkw wurden beim Überfahren von Fahrzeugteilen ebenfalls so stark beschädigt, dass sie nicht mehr fahrbereit waren. Sie mussten auch abgeschleppt werden. Der Fahrer des Pkw Renault wurde schwer verletzt und mit einem Rettungswagen der Feuerwehr in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht, wo er stationär verblieb. Der Audi - Fahrer wurde leicht verletzt. Da er offensichtlich alkoholisiert war, wurde ihm im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er abgeben. Insgesamt schätzt die Polizei den entstandenen Sachschaden auf ca. 55 000,- Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Reinigung der Fahrbahn musste die Autobahn teilweise komplett gesperrt werden. Aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens kam es jedoch zu keinen nennenswerten Verkehrsstörungen.

