Polizei Bielefeld

POL-BI: PKW überschlägt sich bei Auffahrunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Theesen-

Ein PKW-Fahrer erlitt am Montag, den 02.03.2020, bei einem Auffahrunfall auf der Jöllenbecker Straße Höhe Zirkonstraße schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort, wurde jedoch nicht benötigt.

Eine 57-jährige Citroen-Fahrerin aus Löhne befuhr gegen 07:55 Uhr die Jöllenbecker Straße und beabsichtige nach links in die Zirkonstraße einzubiegen. In den Wagen befanden sich drei Kinder. Die 57-jährige hielt verkehrsbedingt an der Einmündung an.

Aus bislang noch ungeklärter Ursache fuhr eine 35-jährige Seat-Fahrerin aus Enger auf den hinter dem Citroen fahrenden Peugeot eines 30-jährigen Herforders auf. Durch die Wucht des Aufpralls touchierte der Peugeot den wartenden Citroen, überschlug sich und kam im Straßengraben zum Liegen.

Der Herforder erlitt dabei schwere Verletzungen. Die anderen Fahrzeugführer und die Kinder blieben unverletzt.

Ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Abschleppwagen transportierte alle drei PKW ab. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 20000 Euro.

Während der Unfallaufnahme war die Jöllenbecker Straße zeitweise komplett gesperrt. Nachdem der Rettungshubschrauber wieder gestartete war, leiteten Polizisten den Verkehr an der Unfallstelle vorbei.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell