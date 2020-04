Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Welver - Zu schnell durch die Kurve

Welver (ots)

Auf der Nehler Heide war am Montagnachmittag, gegen 13:55 Uhr, ein 32-jähriger Welveraner zu schnell mit seinem VW unterwegs. Ausgangs einer Linkskurve, von Klotingen kommend, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und geriet ins Schleudern. Er prallte in den gegenüberliegenden Straßengraben. Der Mann wurde leicht verletzt, es entstand Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Die Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme kurzzeitig gesperrt. (wo)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell