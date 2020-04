Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Bad Sassendorf - Auto überschlägt sich

Bad Sassendorf (ots)

Am Montagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es auf dem Weslarner Weg zu einem Verkehrsunfall. Ein 21-jähriger Erwitter war aus Soest Richtung Weslarn unterwegs, als er nach einem Überholvorgang in der folgenden Rechtskurve von der Fahrbahn abkam. Der Renault überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach auf der Straße liegen. Der Fahrer hatte Glück im Unglück und wurde leicht verletzt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro. (wo)

