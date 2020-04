Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Wer kennt diesen Mann?

Wieder auf Beutezug waren am 06.04.2020 "falsche Polizisten" in Möhnesee. Am Telefon gaukelten sie den Geschädigten die übliche Geschichte über eine rumänische Einbrecherbande vor. Zur Sicherung sollten Geld und Wertgegenstände von der Polizei abgeholt und fotografiert werden. Aufgrund der Beschreibung der Geschädigten, konnte von dem Mann, der die Sachen abholte, ein Phantombild erstellt werden. Das Foto wurde nun durch das zuständige Amtsgericht freigegeben. Zeugen, die Hinweise zur Identität geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 02921-91000 bei der Polizei zu melden. (wo)

