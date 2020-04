Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Polizei kontrollierte Geschwindigkeiten (fehlerhafte Ortsangabe korrigiert)

Kreis Soest (ots)

Auch an diesem Wochenende wurden im gesamten Kreisgebiet wieder Tempokontrollen durch den Verkehrsdienst der Polizei durchgeführt. Wie am vergangen Wochenende waren auch diesmal die Verstöße nicht so eklatant wie zu Ostern. Am Samstag waren in Borgeln, Ruploh, Rüthen und Delecke 57 Fahrzeuge zu schnell. Dabei muss ein Motorradfahrer mit einem Fahrverbot rechnen. Er war in Ruploh auf der B 229 bei 100 mit Tempo 163 unterwegs. Am Sonntag waren die Beamten in Völlinghausen und am Südrandweg. Dort wurden insgesamt 50 Fahrzeuge zu schnell gemessen. Der Großteil der Verkehrssünder waren an diesem Wochenende eindeutig die Autofahrer. Von 107 Geschwindigkeitsverstößen gingen, trotz gutem Wetter, 81 auf das Konto von Autofahrern. Auch dieses Wochenende zeigt, dass leere Straßen offensichtlich zum schnellen Fahren einladen. Darum wird die Polizei im Kreis Soest auch an den kommenden Wocheneden weiter ein Auge auf die Einhaltung von Tempolimits haben. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell