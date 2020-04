Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Vorfall an Bahnstrecke

Soest (ots)

Am Montag, um 10:03 Uhr, kam es auf der Bahnstrecke von Soest in Richtung Dortmund zu einem Vorfall. In der Nähe des Oelmüllerweg wurde eine Frau vom Zug erfasst. Sie verstarb sofort. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich wahrscheinlich um einen Suizid. Ein Fremdverschulden kann somit ausgeschlossen werden. (lü)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell