Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Fahrrad gegen Fußgänger

Soest (ots)

Am Sonntag, um 19:20 Uhr, kam es in der Gräfte zu einem Unfall. Ein 38-jähriger, in Soest lebender Mann war mit seinem Fahrrad in der Gräfte vom Ulricher Tor in Richtung Grandweg unterwegs. An der Kreuzung mit dem "Mühlenpättken" kreuzte ein Fußgänger den Weg des Radlers. Es kam zu einer Kollision mit dem 33-jährigen in Möhnesee lebenden Mann. Beide stürzten und der Radfahrer verletzte sich leicht am Knie. Der Fußgänger war offensichtlich alkoholisiert unterwegs. (lü)

